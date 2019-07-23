Убийство Шеремета: Князев докладывает Зеленскому информацию с ограниченным доступом

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", в ходе встречи Зеленского с представителями правоохранительных органов в Киеве Князев рассказал главе государства об объеме следственных действий, которые были проверены в рамках расследования дела.

В частности он напомнил о мотивах совершения преступления, которые отрабатываются следствием, сообщил, что правоохранители проверяли возможную связь этого преступления с рядом других резонансных преступлений, совершенных в Киеве в тот период – убийства, подрывы автомобилей, взрывы, вследствие которых погибли высокопоставленные сотрудники силовых структур.

"Национальная полиция имеет ряд перспективных направлений работы относительно раскрытия убийства Павла Шеремета", - сказал глава Нацполиции, обращаясь к президенту, и предложил доложить ему информацию с ограниченным доступом без присутствия прессы. Он пояснил, что получил на это соответствующее разрешение от следователя.

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После этого Зеленский объявил о перерыве встречи с правоохранителями и вышел общаться с главой Нацполиции.

Напомним, журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины. Предварительно следователи квалифицировали это событие как умышленное убийство.В свою очередь, тогдашняя глава Нацполиции Хатия Деканоидзе заявила, что расследование гибели Шеремета будет для нее делом чести. А прокурор Киева Говда взял под личный контроль расследование убийства.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".