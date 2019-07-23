Исходя из увиденных материалов дела Шеремета, думаю, что результат будет, - Зеленский. ВИДЕО

Об этом он заявил на брифинге во вторник в Офисе президента журналистам после ознакомления с закрытыми материалами дела, которые ему предоставил глава Нацполиции Украины Сергей Князев, передает Цензор.НЕТ.

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"Я увидел очень много материалов. Я хотел бы поблагодарить специалистов уголовного розыска. Там, действительно очень много материалов. Из того, что я увидел, не могу говорить, в какой срок, но думаю, что у нас с вами будет результат", - заявил он, добавив, что полиции поможет прокуратура и СБУ завершить данное дело и "людей, которые совершили убийство найдут".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Кто убил Павла?": правоохранители отчитываются Зеленскому о расследовании убийства Шеремета. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Напомним, журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины. Предварительно следователи квалифицировали это событие как умышленное убийство.В свою очередь, тогдашняя глава Нацполиции Хатия Деканоидзе заявила, что расследование гибели Шеремета будет для нее делом чести. А прокурор Киева Говда взял под личный контроль расследование убийства.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".