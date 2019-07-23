Полиция вызвала на допрос членов ОИК на 94-м округе, где наблюдателей от "Самопомочи" меняли на людей Кононенко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникации Нацполиции.

Процессуальный документ полиция вручила экс-членам ОИК посреди улицы накануне, 22 июля.

"Эти лица, которые в свое время работали в окружной избирательной комиссии № 94, в настоящее время участия в избирательном процессе не принимают", - говорится в сообщении.

Прийти на допрос они должны 25 июля.

Напомним, окружная избирательная комиссия 94 округа приняла якобы от "Самопомочи" неподписанные списки всех членов УИК округа от данной партии. Таким образом, "мертвыми душами" без ведома "Самопомочи" заменили уже существующих членов УИК от этой политсилы.

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