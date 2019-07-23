На "Николаевском судостроительном заводе" по поручению Зеленского погасили долги по зарплатам, - пресс-служба президента

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Во время рабочей поездки в Николаевскую область 17 июля Глава государства получил информацию о наличии долгов по зарплате перед сотрудниками этого предприятия.

Владимир Зеленский поручил генеральному директору Государственного концерна "Укроборонпром" Павлу Букину безотлагательно решить вопрос погашения этой задолженности.

23 июля Государственный концерн "Укроборонпром" отчитался о выполнении поручения Президента в полном объеме. По информации концерна, на счета государственного предприятия "Николаевский судостроительный завод" для погашения задолженности по заработной плате было перечислено 54,8 млн грн. Кроме того, было перечислено 31,7 млн грн для выплат компенсации за несвоевременно выплаченную заработную плату, а также налогов и сборов, связанных с расчетом за оплату труда.

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