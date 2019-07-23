Следствие получило материалы по делу об убийстве Шеремета от компетентных органов 9 стран, - Князев

Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину".

"Преступление остается не раскрытым. Мы понимаем, что общество ждет именно результатов и фамилий лиц, причастных к этому преступлению, но на сегодняшний день назвать их пока что преждевременно", - сказал Князев.

Говоря о версиях совершения этого преступления, глава Нацполиции напомнил: "Это профессиональная деятельность Шеремета на территории Украины и за границей, в частности в Беларуси и России, дестабилизация социально-политической ситуации в Украине, бытовые и межличностные ситуации, ошибка в объекте преступления".

Также, по его словам, отдельно проверяется причастность к совершению преступления экстремистски настроенных групп и лиц.

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"В правоохранительные органы 15 стран, как я докладывал ранее, было направлено ходатайство о предоставлении международной правой помощи, продолжаются процессуальные действия по установлению целей въезда, сопровождение, встречи, финансовых активов возможных конфликтов Шеремета за пределами Украины", - рассказал Князев.

По его словам, в настоящее время от компетентных органов 9 стран получены материалы выполненных ходатайств.

Так, в частности, глава Нацполиции рассказал, что согласно материалам, полученным от Литовской Республики по зарегистрированному в ноябре 2015 года в Вильнюсе благотворительного фонда "Солидарные медиа", директором которого был Шеремет, "допрошены жители Вильнюса, которые засвидетельствовали, что гражданин Шеремет намеревался зарегистрировать фонд содействия соблюдения прав человека в Украине… финансовые документы он намеревался подписать 21 июля 2016 года, но за день до этого погиб".

По словам главы Нацполиции, подобного рода примеров информации, полученной от зарубежных коллег, достаточно много, но ее нельзя разглашать.

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Напомним, журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины. Предварительно следователи квалифицировали это событие как умышленное убийство.В свою очередь, тогдашняя глава Нацполиции Хатия Деканоидзе заявила, что расследование гибели Шеремета будет для нее делом чести. А прокурор Киева Говда взял под личный контроль расследование убийства.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".