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23.07.19 16:00

Я ожидаю изменений в исторической политике Украины, - вице-спикер Сейма Польши Госевска

Представительница правящей партии Польши "Право и справедливость" Малгожата Госевска, высказала мнение, что после парламентских выборов есть шанс на разговоры о смене исторической политики Украины.

Я ожидаю изменений в исторической политике Украины, - вице-спикер Сейма Польши Госевска

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Польское Радио".

"Я ожидаю изменений в политике Украины. Конечно, ближайшие дни, месяцы покажут, уместны ли наши ожидания и надежды, действительно ли произойдет изменение. Однако, кажется, что президент Украины - человек очень прагматичный, он не связан теми зависимостями, касающимися определенной версии исторической политики, которую Украина реализовала до сих пор", - заявила она.

В Польше положительно воспринимают спокойный ход выборов в Украине и их проведение в соответствии с международными стандартами. В Варшаве ожидают ускорения реформ и конструктивный диалог с украинской властью.

Напомним, в МИД Польши ожидают, что в результате выборов будет создано стабильное большинство в Верховной Раде Украины и новое правительство, которое вместе с Президентом Владимиром Зеленским ускорит процесс необходимых реформ и будет стремиться к углублению отношений с ЕС и НАТО.

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