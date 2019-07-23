Подрывник перед взрывом убедился, что в авто находился именно Шеремет, - Князев

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом Князев сообщил во время открытой части доклада главе государства о ходе расследования.

Князев продемонстрировал журналистам часть видеоизображений относительно лиц, "представляющих оперативный интерес" по делу убийства Шеремета.

Председатель Нацполиции продемонстрировал маршрут движения преступников в ночь заложения взрывчатки.

Он показал видео, на котором зафиксирован факт заложения взрывного устройства под автомобиль, которым утром управлял Шеремет. Затем Князев продемонстрировал видео, на котором преступники передвигались после момента заложения взрывчатки по центру Киева.

"Преступники намеренно одеты в такую одежду, которая искажает индивидуальные черты, что затрудняет их идентификацию", - добавил он.

Также Князев продемонстрировал движение человека, который нажал устройство дистанционного пульта управления и был произведен взрыв.

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"06.58 20 июля мы фиксируем подозрительного человека на разных видеокамерах, который останавливается, находится в эпицентре дистанционного приведения в действие взрывного устройства. Данному человеку четко виден момент движения транспорта, момент поворота транспортного средства, проезжавшего мимо, где можно было идентифицировать лицо, находящееся за рулем этого транспортного средства, и поэтому устройство сработало только тогда, когда преступник убедился", - заявил он.

Также Князев рассказал, что маршрут движения преступника после совершения убийства по центру Киева отслеживается до момента его исчезновения с камер видеонаблюдения в метрополитене.

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Напомним, журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины. Предварительно следователи квалифицировали это событие как умышленное убийство.В свою очередь, тогдашняя глава Нацполиции Хатия Деканоидзе заявила, что расследование гибели Шеремета будет для нее делом чести. А прокурор Киева Говда взял под личный контроль расследование убийства.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".