На жителя оккупированного Судака завели уголовное дело за уклонение от службы в российской армии

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщает "Крымская правозащитная группа".

"Следователи" завели дело по ч. 1 ст. 328 УК России (Уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы)", - говорится в сообщении.

По версии Следкома, житель Судака решением военной-медицинской комиссии был признан годным по состоянию здоровья к прохождению военной службы и решением призывной комиссии признан подлежащим призыву на военную службу, после чего неоднократно получал под личную роспись повестки о явке в военный комиссариат, однако, в военкомат не являлся.

Крымская правозащитная группа собирает информацию об уголовных делах за уклонение от службы в Вооруженных силах Российской Федерации в отношении крымчан. По информации КПГ, в Крыму возбуждено более шестидесяти таких уголовных дел.

Весной 2019 года Офис прокурора Международного уголовного суда получил собранные экспертами доказательства незаконного призыва в армию РФ в Крыму, который является нарушением 4-й Женевской конвенции. Сообщение о военных преступлениях РФ в Крыму, в том числе и о принудительном призыве в армию страны-оккупанта, правозащитные организации вместе с прокуратурой Автономной Республики Крым еще в 2018 году направили в МУС.

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