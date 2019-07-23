Украинские музыканты запишут альбом в память о погибшем при теракте в Харькове 15-летнем Дане Дидике

Для будущего альбома уже записано несколько треков. Об этом автор проекта, журналист и писатель Руслан Горовый сообщил на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Песни для альбома записали группы "KOZAK SYSTEM", "Брати Гадюкіни", "Широкий Лан". В процессе записи и сведения - работы Марины Одольской, групп "TaRuta" и "Скрябін". Также принять участе в проекте вызвались "Антитіла", "ТНМК", Валерий Харчишин. Сколько всего будет всего композиций - пока неизвестно, но автор проекта хочет видеть как минимум 20 песен.

"Это музыкальный проект, который со временем перерастет в альбом-сборник, а затем, надеюсь, вообще пойдет "по рукам" и будет раздаваться с лавочек под подъездами, где молодежь играет на гитарах. ... Песни, которые вскоре появятся - это благодарность Дане и ему подобным. Это маленький вклад в то, чтобы имена героев не выветрились, а не затерлись, не забылись", - написал Горовый.

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Даниил Дидик был активным участником проукраинских акций в Харькове. 22 февраля 2015 года он вышел на Марш Единства у Дворца Спорта. Едва колонна прошла сто метров, произошел взрыв, в результате которого Даня был ранен. На следующий день, 23 февраля, он умер в больнице. Ему было 15 лет.

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