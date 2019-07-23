Результаты выборов признаны недействительными на участке в 210-м округе на Черниговщине, - ОПОРА

Как сообщила UA:Чернигов координатор наблюдения за выборами в области гражданской сети "ОПОРА" Наталья Высиканец, он входит в 210-й округ, информирует Цензор.НЕТ.
Голосование по одной из участковых избирательных комиссий признается недействительным, комиссия приняла такое решение. По второй избирательной комиссии в том же округе ожидается пересчет голосов.
207, 208 и 209 окружные избирательные комиссии, по словам Натальи Высиканец, работают в штатном режиме.
"207 комиссия - работает, но очень и очень медленно. 208 комиссия работает в штатном режиме, тоже нет нареканий. 209 - 2 раза отдыхали буквально по 10 минут. Представители ОИК выходили, возвращались и продолжали свою работу", - рассказала она.
Также Наталья Высиканец сказала, что в день выборов наблюдатели "Опоры" грубых нарушений не зафиксировали.
Было несколько сообщений о подкупе избирателей, которые не подтвердились, было несколько сообщений о попытке вынести бюллетень и попытки голосовать без паспортов.
Но тоже все эти моменты были предупреждены.
Напомним, по информации КИУ, в день голосования на ОИК 210 имели место факты изъятия представителями полиции личных вещей (планшетов) ряда представителей общественной организации, которая проводила экзит-пол в пределах избирательного округа.