Результаты выборов признаны недействительными на участке в 210-м округе на Черниговщине, - ОПОРА

Как сообщила UA:Чернигов координатор наблюдения за выборами в области гражданской сети "ОПОРА" Наталья Высиканец, он входит в 210-й округ, информирует Цензор.НЕТ.

Голосование по одной из участковых избирательных комиссий признается недействительным, комиссия приняла такое решение. По второй избирательной комиссии в том же округе ожидается пересчет голосов.

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207, 208 и 209 окружные избирательные комиссии, по словам Натальи Высиканец, работают в штатном режиме.

"207 комиссия - работает, но очень и очень медленно. 208 комиссия работает в штатном режиме, тоже нет нареканий. 209 - 2 раза отдыхали буквально по 10 минут. Представители ОИК выходили, возвращались и продолжали свою работу", - рассказала она.

Также Наталья Высиканец сказала, что в день выборов наблюдатели "Опоры" грубых нарушений не зафиксировали.

Было несколько сообщений о подкупе избирателей, которые не подтвердились, было несколько сообщений о попытке вынести бюллетень и попытки голосовать без паспортов.

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Но тоже все эти моменты были предупреждены.

Напомним, по информации КИУ, в день голосования на ОИК 210 имели место факты изъятия представителями полиции личных вещей (планшетов) ряда представителей общественной организации, которая проводила экзит-пол в пределах избирательного округа.