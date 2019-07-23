Украине необходимо Министерство гуманитарной безопасности, - Заболотная

Об этом на своей странице в Facebook написала глава Фонда гуманитарного развития Украины Наталия Заболотная.

"Президент заявил о намерении объединить три министерства - культуры, информполитики, молодежи и спорта.

Несколько эклектичное сочетание этих трех монстров вызывает определенное беспокойство.

Но на самом деле реформа этих одиозных институтов уже назрела давно. Ведь критика их работы внутри тех отраслей, за которые они отвечают, сегодня достигла апогея. И это - печальный и сомнительный результат", - считает Заболотная.

По ее мнению, решением проблемы неэффективности этих министерств должна стать не их ликвидация, а глубинное реформирование.

"Просто закрыть Минкульт, как того требовали многие деятели, было бы слишком простым и вряд ли эффективным решением - особенно сегодня, во время очевидного культурного дефолта, который мы переживаем.

Гораздо большим вызовом является реформирование ведомства и всей культурной сферы, чтобы именно культура стала фундаментом гуманитарной безопасности страны. То есть, выполняла функцию главного антиоксиданта для государства и общества.

Культура стала бы репутационным стержнем страны, драйвером туризма и экономики, который был бы в состоянии объединять государство и дарить людям смыслы.

Без активной культурной политики общество не может защищать себя и продвигать свои интересы в мире. Без культурной политики невозможна политика информационная. И без культуры молодежь отворачивается от собственной Родины и направляется в те страны, которые создают привлекательный и понятный образ будущего", - отметила Заболотная.

По ее словам, вместо трех неэффективных ведомств должно быть создано Министерство гуманитарной безопасности. При этом механизмы его работы должны быть вынесены на общественное обсуждение.

"Действенный механизм финансирования гуманитарной безопасности уже существует. Он был предложен в законопроекте, который мы вместе с группой международных экспертов разработали и подали в Верховную Раду четыре года назад. Но Рада, по указанию тогдашнего президента и его клевретов в правящей коалиции, закон провалила, потому что он был невыгоден собственным грязным карманам, которые годами росли на нелегальных лотереях и казино.

В очередной раз Рада наплевала на гуманитарную безопасность собственного народа. За что (среди прочего) и поплатилась разгромным результатом в минувшее воскресенье.

Сегодня профессиональной среде нужно активно приступить к дискуссии о предложенных реформах. Мы должны взять ситуацию в свои руки и помочь новой власти достичь реальных свершений, а не повторять убийственные ошибки предшественников", - подчеркнула Заболотная.

Напомним, Наталия Заболотная в 2017 году возглавила Фонд гуманитарного развития Украины. Она была первым директором-основателем Мистецького Арсенала. В этом году проект "Книжный Арсенал", созданный Заболотной, был признан лучшим литературным фестивалем в мире на Лондонской книжной ярмарке.