Планирую работать в комитете транспорта или культуры, - победитель в 77 округе от "Слуги народа" свадебный фотограф Штепа

Об этом он сообщил в интервью "Главкому", передает Цензор.НЕТ.

Так, Штепа, который ранее подрабатывал свадебным фотографом, отметил, что идея податься в нардепы возникла после того, как партия "Слуга народа" объявила набор в мажоритарных округах.

"Мне никто не предлагал идти в парламент, я сам подал заявку, когда партия "Слуга народа" объявила набор кандидатов в мажоритарных округах. Я послал анкету, резюме, свои готовые законопроекты. Многие пишут, что кухарка может управлять страной, но это не так. Каждый человек, который хотел попасть в партию или представлять ее как мажоритарщик, должен был отправить готовые законопроекты. Мои предложения рассмотрели, после чего пригласили стать кандидатом от партии", - сообщил он.

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Будущий нардеп также рассказал, чем он хотел бы заниматься в парламенте.

"Я планирую работать в комитете транспорта или в комитете культуры. Мои законопроекты были связаны с растаможкой автомобилей, а также с ответственностью органов власти за техническое состояние дорог. Это очень близкая для меня тема, я сам водитель. Каждый день много езжу и вижу те проблемы, с которыми сталкиваются обычные люди", - отметил Штепа.