На 106-м округе в Луганской области зафиксированы фальсификации в пользу кандидата от "ОПЗЖ" Черныша. Будет пересчет голосов. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет местное издание ПРАВ-ДА.

В распоряжении редакции появилось несколько любопытных видео, снятых на камеру местными активистами, по словам которых махинации устроены в пользу кандидата Валерия Черныша.

По данным наблюдателей, после подсчета на многих участках были переписаны протоколы. В частности, на одном из роликов видно, как члены комиссии, выйдя из участка, сорвали пломбы на коробках с бюллетенями и распаковали пакеты.



На другом видео члены комиссии посреди улицы достают из пакета паспорта и незаконно вкидывают в избирательную урну бюллетени. Юристы говорят, что данные действия нарушают Закон Украины о выборах народного депутата Украины, а значит необходим пересчет голосов по 106 округу.

Как сообщает корреспондент местного канала "Ирта" Анна Николаенко сообщила, что окружная комиссия проголосовала за пересчет голосов по пяти участкам



В 106 избирательном округе (Северодонецк) в Луганской области будут пересчитаны голоса на 5 участках. За такое решение проголосовала окружная избирательная комиссия из-за многочисленных сообщений о нарушениях и фальсификациях по данному округу, сообщила она.