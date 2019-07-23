В ВС зарегистрировано два иска по SkyUp от "пассажирки" Пасенко, ранее заявившей, что на авиаперевозчика не жаловалась

На сайте "Судебная власть Украины" указано, что 17 июля в Кассационный гражданский суд Украины в составе Верховного Суда поступили сразу две кассационные жалобы якобы от имени Оксаны Пасенко, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода. Предметом иска значится защита прав потребителей и "прекращение действия, нарушающего право и принудительное исполнение обязанности в натуре". То есть, как обнаружили журналисты, имеется в виду исполнение решения Барышевского суда о приостановлении лицензии авиаперевозчика.

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В авиакомпании SkyUp Airlines, которая в Киевском апелляционном суде оспаривает это решение, заявили, что обе эти жалобы - "абсолютно бессмысленные".

"По информации, полученной из информационного центра Кассационного гражданского суда ВС, одна жалоба от якобы Пасенко - на постановление Киевского апелляционного суда об открытии апелляционного производства, а вторая - на определение этого же суда об остановке дела до момента рассмотрения вопроса об отводе судьи, которое заявил адвокат Пасенко. При этом на момент подачи жалобы данный вопрос уже был решен, отвод удовлетворен, назначен новый состав суда. Поэтому обе эти кассационные жалобы, по нашему мнению, абсолютно бессмысленные", - сообщил директор по юридическим вопросам компании SkyUp Airlines Дмитрий Толкачев.

Учитывая "нереальность" истицы, эти жалобы от ее же имени, свидетельствуют о намерении затянуть дело - считает юрист по авиационному праву Андрей Гук.

"Это делается для того, чтобы из-за такой волокиты оставить скандальное определение суда о приостановлении лицензии в силе как можно дольше. Зачем, если оно оказалось таким, которое не могут выполнить ни Госавиаслужба, ни SkyUp? Могу предположить только одно - ждут каких-то изменений. Печальным является то, сколько времени уже суды не могут пережевать, почувствовать горький привкус и выплюнуть этот иск и обеспечение иска", - говорит он.

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Напомним, 24 мая Барышевский районный суд Киевской области решил приостановить лицензию "первого украинского лоукоста" SkyUp. В то же время судья отказалась запрещать компании "осуществлять хозяйственную деятельность по перевозке пассажиров воздушным транспортом до разрешения спора по существу".

"Схемы" нашли истицу к SkyUp: оказалось, заявление в Барышевский суд она не писала. 18 июня Пасенко обратилась в полицию с заявлением о том, что не подавала иск. Позже стало известно, что она подала заявление об отказе от якобы своего иска.

24 июня на основании расследования "Схем" Государственное бюро расследований начало уголовное производство в отношении судьи Барышевского районного суда Елены Литвиненко, которая вынесла решение о приостановлении лицензии SkyUp.

Судья Елена Литвиненко подала заявление об отставке, которое должны были рассмотреть на заседании Высшего совета правосудия 18 июля. Но за несколько дней до рассмотрения она это заявление отозвала. 19 июля ВРП открыла по Елене Литвиненко дисциплинарное дело.

В свою очередь, SkyUp решил оспорить решение барышевской судьи Елены Литвиненко о приостановлении действия его лицензии в Апелляционном суде - и подал апелляционную жалобу.

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Первое рассмотрение состоялось 25 июня. На заседание пришел Евгений Ривный, представившийся адвокатом Оксаны Пасенко - и сразу заявил отвод судьи. Сейчас к делу уже приступил другой судья.