Симоненко вновь пытается оспорить запрет КПУ

Иск поступил в Окружной административный суд Киева, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда. Его подали Симоненко и запрещенная Компартия.

"Истцы просят суд отменить полностью приказ Минюста от 23 июля 2015 года, которым было утверждено Правовое заключение Комиссии по вопросам соблюдения Закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики" о несоответствии деятельности, наименования и символики Коммунистической партии Украины требованиям вышеуказанного закона", - сказано в сообщении пресс-службы суда.

Сейчас суд исследует материалы иска и решает вопрос об открытии производства по административному делу.

Также на Цензор.НЕТ: Симоненко отказали в регистрации кандидатом в президенты Украины, - решение ЦИК

Напомним, в 2015 году Компартия уже проиграла похожий суд по иску к Министерству юстиции.