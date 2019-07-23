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23.07.19 19:41

Суд отказался разблокировать процесс переименования УПЦ МП

Шестой апелляционный административный суд отказал Министерству культуры в разблокировании процесса переименования Украинской православной церкви Московского патриархата.

Суд отказался разблокировать процесс переименования УПЦ МП

Заседание суда состоялось накануне, 22 июля. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на юридический отдел УПЦ МП.

По итогам заседания суд удовлетворил заявление УПЦ МП и запретил субъектам государственной регистрации проводить любые регистрационные действия в отношении сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, относительно "Киевской Митрополии, монастырей, духовных семинарий, епархий, входящих в религиозного объединения Украинской православной церкви".

"Шестым апелляционным административным судом постановлением от 22 июля 2019 года было отказано в удовлетворении апелляционной жалобы Министерства культуры Украины и оставлено без изменений решение суда первой инстанции об обеспечении иска", - сказано в сообщении УПЦ МП.

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Напомним, Верховная Рада 20 декабря 2018 года, приняла в целом закон, обязывающий Украинскую православную церковь (Московского патриархата) в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви. 22 декабря 2018 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон, а 26 января был официально опубликован в газете "Урядовый курьер".

УПЦ МП оспорила необходимость переименования в суде. Окружной административный суд Киева 22 апреля 2019 года стал на ее сторону и остановил процесс принудительного переименования.

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