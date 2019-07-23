К следующим переговорам в Минске будут подготовлены идеи по восстановлению моста возле Станицы Луганской, - Зубко

Создана рабочая группа по восстановлению моста в районе КПВВ "Станица Луганская". Об этом написал в Facebook вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, сообщает Цензор.НЕТ.

В ее состав войдут представители Министерства инфраструктуры, Укравтодора, Министерства обороны, Министерства по вопросам временно оккупированных территорий, Министерства регионального развития, Государственной пограничной службы, Луганской военно-гражданской администрации, проектных и экспертных организаций.

"Среди ключевых задач рабочей группы - максимально быстрая разработка вариантов технического задания для восстановления мостового перехода, определение сроков, объемов, источников финансирования и плана-графика работ, заказчиком которых выступит Луганская ВГА. Также определение исполнителей работ - как проектных, так и строительных. Важная задача: увязать работы по восстановлению моста с полноценным функционированием КПВВ. Ключевая позиция при этом - обеспечение режима тишины", - подчеркнул Зубко.

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По словам вице-премьер-министра, наработки рабочей группы должны быть готовы к очередной встрече Трехсторонней контактной группы в Минске, которая запланирована на 31 июля.

Напомним, 26 июня украинские военные отошли с одной из позиций вблизи КПВВ "Станица Луганская" в рамках отвода сторон от окраин Станицы Луганской. В штабе ООС заверили, что процесс разведения сил и средств в этом районе не ослабляет оборонительных возможностей ВСУ, а военные заняли новые выгодные позиции. 27 июня российско-оккупационные войска тоже завершили первый этап отвода своих подразделений - отошли от пешеходного моста.

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