Оккупанты передали в другой "суд" дело крымского политзаключенного Бекирова

Как передает Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на постановление "суда" сообщило 23 июля издание "Крым.Реалии".



В "документе" отмечается, что передача дела обвиняемого в транспортировке боеприпасов Бекирова связана с тем, что именно в Красноперекопске сотрудники ФСБ якобы нашли тайник с боеприпасами и взрывчаткой.



"Место совершения инкриминируемых Бекирову преступлений находится на территории Красноперекопского района Крыма, в связи с чем уголовное дело неподсудно Центральному районному суду Крыма", – говорится в материале "суда".



Адвокат политзаключенного Алексей Ладин рассказал, что Бекиров заявил об отказе выходить из камеры СИЗО в Симферополе, если его дело переведут в Красноперекопск.



"Он мне пояснил, что физически не переживет переезд в пыточных условиях автозака, тем более, что изолятора временного содержания в Красноперекопске нет, а ближайший находится в Армянске. И даже если он будет содержаться в ИВС, то условия там не отвечают тем, при которых он может выжить. Понимая все риски, Эдем Бекиров пояснил, что откажется выходить из камеры для перевоза его в Красноперекопск, поскольку эта поездка равносильна смерти. Он готов привязать себя к койке в знак протеста", – отметил Ладин.

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Напомним, житель поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдем Бекиров был задержан российскими оккупантами на въезде в Крым утром 12 декабря 2018 года. Известно, что он направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. Позднее его доставили в здание ФСБ России в оккупированном Симферополе. Подконтрольный Кремлю "Киевский районный суд" Симферополя арестовал Бекирова.

11 июня 2019 года Европейский суд по правам человека обязал оккупационные власти Крыма перевести политзаключенного Бекирова в больницу.