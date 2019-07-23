Украина призывает международное сообщество помочь в освобождении Бекирова, - Зеленко

Об этом написала спикер МИД Украины Катерина Зеленко, информирует Цензор.НЕТ.

"Тревожные новости поступают из оккупированного Симферополя, где незаконно удерживают крымского татарина Эдема Бекирова. Состояние его здоровья продолжает ухудшаться. Мы настоятельно призываем международное сообщество не закрывать глаза на нарушения прав человека Россией", - написала Зеленко.

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Напомним, житель поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдем Бекиров был задержан российскими оккупантами на въезде в Крым утром 12 декабря 2018 года. Известно, что он направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. Позднее его доставили в здание ФСБ России в оккупированном Симферополе. Подконтрольный Кремлю "Киевский районный суд" Симферополя арестовал Бекирова.

11 июня 2019 года Европейский суд по правам человека обязал оккупационные власти Крыма перевести политзаключенного Бекирова в больницу, однако он до сих пор находится в СИЗО.

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27 июля уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с просьбой безотлагательно обеспечить медпомощью удерживаемого в оккупированном Крыму крымского татарина Эдема Бекирова, которому становится все хуже.