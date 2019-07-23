Новым главой Пентагона стал Марк Эспер

Сенат США утвердил кандидатуру Марка Эспера на пост главы Пентагона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки". У министерства обороны США не было официально назначенного руководителя в течение семи месяцев - это самый долгий период в истории учреждения.

Эспер исполнял обязанности руководителя ведомства после ухода в отставку предыдущего главы Пентагона, Джеймса Мэттиса.

Выступая на слушаниях в Сенате, Эспер озвучил свои приоритеты в работе. Первый из них - развитие вооруженных сил. "Здесь целью является сдерживание войны. И этого можно достичь наличием военных сил, которые преобладают по всем направлениям. Тогда противники расценят, что дипломатия - лучший вариант", - отметил чиновник.

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Второй приоритет Эстера - поддержка альянсов и привлечения новых партнеров. "Мощная сеть стран, объединенные общими убеждениями - преимущество, которого наши противники не имеют", - добавил он.

Эспер также отметил угрозы со стороны "стратегических конкурентов США" - Китая и России.

"Мы постоянно противостоим таким странам, как Россия или Китай, которые пытаются похищать наши технологии, влиять на выборы, распространять дезинформацию о Соединенных Штатах. В плане обороны (в киберсфере. - Ред.) мы уязвимы - как правительство, так и частный сектор. В сфере нападения - у нас есть большие возможности", - сказал он.

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