Киев будет укреплять сотрудничество со Всемирным конгрессом украинцев, - офис президента

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице Офиса президента в Фейсбуке.

В ходе встречи с председателем Международной миссии Всемирного Конгресса украинцев по наблюдению за выборами в Украине Евгением Чолием в Офисе главы государства стороны "обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества по противостоянию дезинформации и продвижение позитивного имиджа Украины в мире", - отмечается в сообщении.

"В Офисе президента отметили важность Международной миссии ВКУ по наблюдению за выборами для мониторинга и защиты демократии в Украине. Именно благодаря такой международной поддержке Украина может противостоять внешним вызовам и поделиться с миром собственными достижениями проведения честных и прозрачных выборов в условиях дезинформационных атак", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Генеральная прокуратура РФ приняла решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности ВКУ.

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