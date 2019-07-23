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23.07.19 22:50

Кивалов проиграл выборы кандидату от "Слуги народа" ресторатору Леонову

Нардеп от "Оппозиционного блока" Сергей Кивалов набрал 31,63% голосов. За кандидата от партии "Слуга народа" Алексея Леонова проголосовали 40,21% избирателей.

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Об этом свидетельствуют данные после подсчета 100% голосов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ЦИК.

Леонов набрал 40,21% голосов (27 255), Кивалов на втором месте - 31,63% голосов (21 442). На третьем месте однофамилец победителя - Евгений Леонов, за которого проголосовали 5,15% пришедших на участки избирателей (3496).

Алексей Леонов родился 26 февраля 1983 года в Одессе. Имеет профессионально-техническое образование. Леонов – коммерческий директор ООО "Грилион", по данным издания, ему принадлежит 11 одесских заведений под брендами Slow Piggy и Pizza&Grill.

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Кивалов - действующий народный депутат Украины. На этих выборах он баллотировался как самовыдвиженец. На выборах в 2014 году он также прошел в парламент как самовыдвиженец, в Раде вступил во фракцию "Оппозиционный блок".

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