ЦИК обработал 98,95% протоколов: "Слуга народа" - 43,14%, "ОП-За життя" - 13,02%, "Батькивщина"- 8,18%, "Евросолидарность" - 8,12%, "Голос" - 5,84%

Данные доступны на сайте ЦИК, сообщает Цензор.НЕТ.
По результатам обработки 98,95% протоколов в Верховную Раду IX созыва попадают 5 политических партий.
- "Слуга народа" получила 43.14% (6 086 408 голосов);
- "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 13.02% (1 840 922 голоса);
- "Батькивщина" - 8,18% (1 155 401 голос);
- "Европейская Солидарность" - 8.12% (1 146 936 голосов);
- "Голос" - 5.84% (825 112 голосов).
Партия "Радикальная партия Олега Ляшко" набрала 4,01%, "Сила и честь" - 3,82%, "Оппозиционный блок" - 3,03%, "Украинская стратегия Гройсмана" - 2,40%, "Партия Шария" - 2,23%, "Свобода" - 2,16%, "Гражданская позиция" - 1.05%.