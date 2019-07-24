Северная Корея захватила российское судно с 17 членами экипажа

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает российское РБК со ссылкой на директора компании, который владеет судном.

Судно было задержано в 53 морских милях от берега из-за якобы незаконного пересечения границы.

"Почему корейцы придумали, что 50 миль - это "зона их военной охраны", никаким международным институтом не признано. Это нам сказали в посольстве", - отметил директор компании.

На борту находились 17 моряков, в частности, 15 граждан РФ и двое граждан Южной Кореи. Все они задержаны.

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