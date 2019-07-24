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24.07.19 07:15

Враг за сутки один раз нарушил "режим тишины" на Донбассе, потерь в ВСУ нет. У противника - трое "двухсотых", - штаб

23 июля Вооруженные Силы Украины придерживались установившегося режима прекращения огня, тогда как вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 1 раз нарушили режим прекращения огня. Противник открывал огонь по украинским защитникам с автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

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Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил один обстрел позиций Объединенных сил неподалеку от Луганского из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

Потерь с украинской стороны не зафиксировано.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские группы снайперов прибыли в оккупированный Донецк, - штаб ОС

По данным разведки, 23 июля в результате подрыва на взрывном устройстве трое оккупантов погибли и один ранен.

С начала текущих суток войска противника не нарушили бессрочный запрет на использование какого-либо оружия.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - сказано в сообщении.

Враг за сутки один раз нарушил режим тишины на Донбассе, потерь в ВСУ нет. У противника - трое двухсотых, - штаб 01

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