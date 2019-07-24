РФ не остановилась, она до сих пор стремится вмешиваться в избирательный процесс США, - директор ФБР Рэй

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", в этом убежден директор Федерального Бюро Расследований США Кристофер Рэй, о чем он заявил во вторник, 23 июля, во время слушаний в Сенате Конгресса США.

"Россияне, безусловно, настроены на вмешательство в наши выборы с помощью операций внешнего влияния", - ответил он на вопрос председателя комитета по правоохранительной деятельности Сената Конгресса США Линдси Грэма, до сих пор ли Россия пытается вмешиваться в американскую избирательную систему.

На уточняющий вопрос сенатора Грэма, означает ли это, что действия США по сдерживанию поведения РФ, включительно с санкциями и заявлениями было недостаточно, директор ФБР ответил: "Мне кажется, что пока они не остановились, мы не сделали достаточно для сдерживания".

"Да", - ответил Рэй на вопрос, продолжают ли россияне заниматься вмешательством и сейчас.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия бросает серьезный вызов контрразведке США, - директор ФБР Рэй

Как сообщалось, спецпрокурор США Роберт Мюллер в своем расследовании подробно описал попытки России вмешаться в президентские выборы 2016 года из-за хакерских взломах, однако не нашел никаких доказательств возможного сговора кампании Трампа с россиянами.

24 июля он впервые выступит в двух комитетах Палаты представителей Конгресса США по "российскому" расследованию.

Слушания в Юридическом комитете начнутся в 8:30 утра за Вашингтоном. После короткого перерыва, в полдень того же дня Мюллер выступит перед Разведывательным комитетом Палаты представителей США.