Литва выделит 1 млн евро на реконструкцию школы в прифронтовой Авдеевке, - Донецкая ОГА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Донецкой ОГА.
Как сообщается, во время визита были определены основные проблемные вопросы, стороны обсудили возможные сроки и этапы выполнения восстановительных работ. Во время совместного совещания определили состояние и перспективы выполнения фасадных и внутренних работ по результатам осмотра школы и согласовали план-график выполнения работ.
Глава области отметил, что делать еще очень много, поэтому необходимо ускорить выполнение работ.
"Дети - это наше будущее. Они имеют право получать образование в современных оборудованных школах. Поэтому наша задача - срочно продолжать ремонтные работы, чтобы обеспечить школьников всем надлежащим для учебного процесса. Что касается нашего партнерства с литовскими представителями, то мы приложим как можно больше усилий для того, чтобы это сотрудничество было максимально эффективным", - отметил Кириленко.
По результатам осмотра школы и проведенных обсуждений литовская сторона возьмет на себя обязательства по закупке и монтажу оборудования для учебного процесса, пищеблока и строительству спортивной площадки.
Заказчиком проекта по капитальному ремонту и переоснащению школы является департамент капитального строительства Донецкой ОГА, его общая стоимость - более 63 млн грн.
Директор Департамента развития сотрудничества Министерства иностранных дел Литвы Виолетта Мотулайте заявила, что правительство Литвы готово профинансировать свою часть работ на 1 млн евро.