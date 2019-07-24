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24.07.19 08:23

Украина готова начать демонтаж трех фортификационных сооружений в районе Станицы Луганской, - СЦКК

Украинская сторона СЦКК сообщает о готовности к демонтажу фортификационных сооружений на участке разведения сил и средств в районе населенного пункта Станица Луганская.

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Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

"Сегодня, 24 июля 2019 года, украинская сторона готова начать демонтаж трех фортификационных сооружений, расположенных вдоль дороги, между КПВВ "Станица Луганская" и разрушенным мостом через реку Северский Донец", - сказано в сообщении.

Отмечается, что указанные работы будут проводиться в рамках выполнения существующих договоренностей по разведению сил и средств на участке в районе Станицы Луганской.

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"Выполнение украинской стороной соответствующих обязательств, возможно только в случае соблюдения вооруженными формированиями Российской Федерации и их наемниками своих обязательств по синхронному демонтажу фортификационных сооружений на данном участке", - подчеркивается в сообщении.

Украина готова начать демонтаж трех фортификационных сооружений в районе Станицы Луганской, - СЦКК 01

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