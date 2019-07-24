Болезнь Гриба прогрессирует, этапирование - путь к смерти, - отец политзаключенного

Об этом сообщил отец политзаключенного Игорь Гриб, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Еспресо.TV".

"Обследование Павла показывают, что динамика очень негативная и нахождение Павла в дальнейшем за решеткой приведет к смерти, потому что в этих нечеловеческих условиях нахождения в колонии и еще и этапирование будет — это прямой путь к смерти, потому что откроется внутреннее кровотечение и все", — сказал он.

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Куда именно будут этапировать украинца, пока что неизвестно.

Напомним, 22 марта 2019 года Северо-Кавказский окружной военный суд РФ вынес обвинительный приговор П.Грибу, приговорив его к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. В последнем слове осужденный, в частности, сказал, что не признает обвинений ФСБ РФ в содействии в террористической деятельности.

23 июля военная коллегия Верховного суда РФ признала "законным" вердикт Северо-Кавказского окружного военного суда украинскому политзаключенному Павлу Грибу.