Ежедневно в Киеве регистрируется около 160 преступлений, - Крищенко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киева.

Начальник Главного управления Нацполиции в городе Киеве традиционно принял участие в заседании комиссии, чтобы доложить о результатах работы столичных правоохранителей в первом полугодии 2019 года.

В целом, по словам Крищенко, в последние годы в столице наблюдается постепенное снижение уровня преступности.

"В столице ежедневно в среднем регистрируется 160 преступлений. Динамика снижения наблюдается в совершении умышленных убийств, нанесении тяжких телесных повреждений, совершении разбойных нападений, грабежей и угонов автотранспорта. Если говорить о количестве преступлений, совершенных в общественных местах, то их зарегистрировано на 15 % меньше, чем в прошлом году. Все это говорит о том, что правоохранители проводят усиленную превентивную работу. При этом хорошим инструментом в профилактике и раскрытии преступлений является система видеонаблюдения, которая продолжается в рамках реализации программы "Безопасная столица"", - сказал он.

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Руководитель столичных полицейских также сосредоточил внимание и на результатах работы по противодействию незаконному обращению с оружием и боеприпасами: в первом полугодии 2019 г. разоблачены 306 таких правонарушений.

"При этом, анализируя все уличенные правонарушения, можем говорить, что незаконное оружие попадает в Киев не только с Востока Украины, но и из-за границы. Поэтому мы усиливаем сотрудничество с другими правоохранительными ведомства для документирования противоправной деятельности тех, кто занимается транспортировкой оружия и боеприпасов из-за рубежа", - отметил он.

Рассказал начальник полиции Киева и о противодействии незаконному обороту наркотиков, разоблачении организованных преступных групп и выдворении так называемых воров в законе.