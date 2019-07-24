Руководитель студии "Мамахохотала" Грищук, победивший на выборах в Раду от "Слуги народа", планирует работать в комитете образования

Об этом Грищук заявил в эфире программы "Нині вже" на Громадском, информирует Цензор.НЕТ.
"Это логически следует из того округа, по которому я иду. Это наиболее студенческий округ Украины, там где проживают 40 тыс. студентов. Это КПИ, НАУ, Медицинский", - подчеркнул кандидат в депутаты.
По его словам, поскольку выборы проходили летом, большое количество студентов не смогло проголосовать. Грищук отметил, что явка на студенческих участках была 10-15%.
"Относительно законопроектов и над чем я хочу работать. Я хочу работать в комитете образования, давайте более широко, не вникая в конкретику, над повышением качества высшего образования", - отметил Грищук.
Напомним, Грищук победил на 220-м округе в Киеве, где набрал 40,32% голосов.