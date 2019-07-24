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24.07.19 10:32

ЦИК обработала 99,3% протоколов: "Слуга народа" - 43,16% (124 мандата), "ОП-За життя" - 13,01% (37), "Батькивщина"- 8,18% (24), "Евросолидарность" - 8,12% (23), "Голос" - 5,84% (17)

Центральная избирательная комиссия опубликовала свежие результаты подсчета протоколов на внеочередных выборах в Верховную Раду.

ЦИК обработала 99,3% протоколов: "Слуга народа" - 43,16% (124 мандата), "ОП-За життя" - 13,01% (37), "Батькивщина"- 8,18% (24), "Евросолидарность" - 8,12% (23), "Голос" - 5,84% (17)

Данные доступны на сайте ЦИК, сообщает Цензор.НЕТ.

По результатам обработки 99,30% протоколов в Верховную Раду IX созыва попадают 5 политических партий.

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Партия "Радикальная партия Олега Ляшко" набрала 4,01%, "Сила и честь" - 3,82%, "Оппозиционный блок" - 3,03%, "Украинская стратегия Гройсмана" - 2,40%, "Партия Шария" - 2,23%, "Свобода" - 2,16%, "Гражданская позиция" - 1.05%.

ЦИК обработала 99,3% протоколов: Слуга народа - 43,16% (124 мандата), ОП-За життя - 13,01% (37), Батькивщина- 8,18% (24), Евросолидарность - 8,12% (23), Голос - 5,84% (17) 01

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