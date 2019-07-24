Филатов обратился в СБУ из-за угроз директору мусорного полигона в Днепре, - источник

Об этом Цензор.НЕТ стало известно из собственных источников.

История началась с того, что активист, глава общественного формирования "Экопатруль" Татьяна Лампика во время посещения Днепра президентом Владимиром Зеленским попросила его о скорейшем закрытии мусорного полигона "Правобережный", а также обвинила городские власти в экологической катастрофе.

На следующий день директору коммунального предприятия "Эко-Днипро" Днепровского горсовета Эдуарду Мешковскому позвонил Эмиль Арутюнян (кличка "Рахмон"), лицо которое СМИ неоднократно связывали с организованными преступными группировками. Он настойчиво рекомендовал Мешковскому встретиться с Лампикой, угрожая криминальным преследованием в связи с обращением активистки к президенту.

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Мешковский был вынужден доложить о ситуации мэру Днепра Борису Филатову, после чего получил разрешение выяснить, какие же вопросы есть к нему у Лампики и Арутюняна.

Встреча Мешковского с Лампикой состоялась в одном из кафе города. В ходе нее активистка рассказала чиновнику о звонке Арутюняна, который сообщил, что после ее обращения к Зеленскому готовится проверка правоохранительными органами деятельности предприятий Днепра в сфере мусоропереработки. При этом первым под проверку, по информации Арутюняна, попадает его предприятие "Альтер-Еко". Кроме этого, внимание правоохранителей может коснуться и якобы незаконной деятельности группы ромской национальности, которую контролирует "человек от Эмиля возле полигона".

Лампика сказала Мешковскому, что не знала об интересах Арутюняна в этой сфере перед обращением к президенту Зеленскому и попросила, чтобы чиновник поспособствовал прикрытию бизнеса Арутюняна.

В связи с вышеизложенной ситуацией городской голова Днепра Филатов обратился к врио главы СБУ Баканову. Он просит, во-первых, обратить внимание на то, что о запланированной проверке правоохранителей Арутюняну стало известно задолго до ее начала. А во-вторых - что в сфере мусоропереработки в Днепре могут существовать незаконные направления деятельности, которые якобы и просила Мешковского прикрыть активистка Лампика по просьбе Арутюняна.

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