Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
24.07.19 11:17

2 тысячи гривен за 23 см: в продаже появились бюсты Зеленского. ФОТО

Необычные лоты предложены для продажи на одном из популярных сайтов интернет-аукционов. Теперь все желающие могут приобрести бюст Президента Украины Владимира Зеленского. Правда, цена данного гипсового изваяния далеко не демократичная. За данную композицию просят 2 тыс. грн.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут "Українські Новини".

В объявлении сообщается, что "официальные продажи" стартуют в Украине с 25 июля. Сам бюст, по утверждению автора объявления, весит 2,5 килограмма, высота его составляет 23 сантиметра.

"Отличный и уникальный подарок, прекрасно украсит ваш рабочий стол и интерьер. Впервые в Украине, официальные продажи стартуют 25 июля, приобретайте по самой выгодной цене сейчас! Изготовлен из скульптурного гипса, покрыт 3 слоями лака, сусальным золотом. Представлен в трех цветах: мрамор, слоновая кость глянец, слоновая кость матовый", - говорится в сообщении.

2 тысячи гривен за 23 см: в продаже появились бюсты Зеленского 01

Появление бюста Зеленского не может не удивлять: ранее сам Президент Украины заявлял, что его портреты не должны висеть в кабинетах чиновников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент - это не икона, повесьте в кабинетах фотографии своих детей, - Зеленский призвал чиновников не вешать его портреты на рабочих местах

"Президент - не икона, он не идол, президент - это не портрет. Повесьте туда (на стены в кабинетах) фотографии своих детей и перед каждым решением смотрите в глаза им", - сказал в свое время Зеленский.

2 тысячи гривен за 23 см: в продаже появились бюсты Зеленского 02
Фото: сайт "Українські Новини"

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100