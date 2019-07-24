2 тысячи гривен за 23 см: в продаже появились бюсты Зеленского. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут "Українські Новини".

В объявлении сообщается, что "официальные продажи" стартуют в Украине с 25 июля. Сам бюст, по утверждению автора объявления, весит 2,5 килограмма, высота его составляет 23 сантиметра.

"Отличный и уникальный подарок, прекрасно украсит ваш рабочий стол и интерьер. Впервые в Украине, официальные продажи стартуют 25 июля, приобретайте по самой выгодной цене сейчас! Изготовлен из скульптурного гипса, покрыт 3 слоями лака, сусальным золотом. Представлен в трех цветах: мрамор, слоновая кость глянец, слоновая кость матовый", - говорится в сообщении.

Появление бюста Зеленского не может не удивлять: ранее сам Президент Украины заявлял, что его портреты не должны висеть в кабинетах чиновников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент - это не икона, повесьте в кабинетах фотографии своих детей, - Зеленский призвал чиновников не вешать его портреты на рабочих местах

"Президент - не икона, он не идол, президент - это не портрет. Повесьте туда (на стены в кабинетах) фотографии своих детей и перед каждым решением смотрите в глаза им", - сказал в свое время Зеленский.



Фото: сайт "Українські Новини"