"Сидел в первом ряду и тем самым унижал латвийское государство": в правительстве Латвии возмущены походом министра на концерт российского певца Лепса

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Jauns.lv".

"Это было так же возмутительно, если бы Russia Today организовала шоу на латвийском телевидении, чтобы унизить латвийское государство. Министр внутренних дел сидел в первом ряду и тем самым унижал латвийское государство", - сказал Борданс.

Глава Минюста добавил, что Лепс "близок к президенту России Владимиру Путину и российским криминальным кругам". По его словам, МВД Латвии должно было обеспечить внесение музыканта в черный список, чтобы закрыть ему доступ в страну.

Напомним, США внесли российского исполнителя шансона Григория Лепса в список "восточноевропейской мафии". По данным американских источников, он выступал курьером и передавал деньги различным лицам от лидеров одной из группировок. Лепс в Украине уже является персоной нон грата.

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