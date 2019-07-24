Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
24.07.19 11:35

На границе задержан гражданин Франции, купивший в Хмельницком автомат и 3 пистолета, - военная прокуратура. ФОТО

Правоохранителями задокументирован факт приобретения гражданином Французской республики для вывоза за пределы Украины 4 единиц огнестрельного оружия.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Западного региона.

На границе задержан гражданин Франции, купивший в Хмельницком автомат и 3 пистолета, - военная прокуратура 01

24 июля иностранца задержали во время прохождения пограничного и таможенного контроля при пересечении государственной границы Украины в пункте пропуска "Краковец".

Приобретенное им в этот же день в г. Хмельницький огнестрельное оружие - один автомат Калашникова и три пистолета Макарова - изъято в ходе проведения обыска автомобиля, на котором правонарушитель пытался пересечь госграницу Украины. Во время личного обыска у француза обнаружено вещество, по внешним признакам похожее на наркотическое средство гашиш.

Смотрите: В Умани при продаже пистолета-пулемета задержан местный житель, - Нацполиция. ФОТО

На границе задержан гражданин Франции, купивший в Хмельницком автомат и 3 пистолета, - военная прокуратура 02

Решаются вопросы сообщения иностранцу о подозрении и обращения в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

Также смотрите: Гражданин Польши пытался въехать в Украину с 3 саблями, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100