На границе задержан гражданин Франции, купивший в Хмельницком автомат и 3 пистолета, - военная прокуратура. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Западного региона.
24 июля иностранца задержали во время прохождения пограничного и таможенного контроля при пересечении государственной границы Украины в пункте пропуска "Краковец".
Приобретенное им в этот же день в г. Хмельницький огнестрельное оружие - один автомат Калашникова и три пистолета Макарова - изъято в ходе проведения обыска автомобиля, на котором правонарушитель пытался пересечь госграницу Украины. Во время личного обыска у француза обнаружено вещество, по внешним признакам похожее на наркотическое средство гашиш.
Решаются вопросы сообщения иностранцу о подозрении и обращения в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.