"Абсолютно раздутая чушь!" - Кличко о вызове его на допрос в ГБР

Об этом Кличко написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Друзья! По информации об уголовном производства ГБР о моих якобы каких-то нарушениях. Абсолютно раздутая чушь! Сначала "вбросили" от юристки-партнерши Портнова. Не зашло. Теперь, с подачи уже самого Портнова, распространили в СМИ грязную манипуляцию. И Андрей Портнов - юрист, бывший заместитель главы администрации президента беглого Януковича, а теперь - новоявленный "обличитель", - не может не знать, что это "дело" лопнет, как мыльный пузырь. И инспирировано оно только ради медиаэффекта. Хочу подчеркнуть, я, как мэр столицы, действую исключительно в правовом поле. А теперь, господин Портнов, ждите ответа от ГБР. Убежден, разберутся быстро. Также интересно, так же широко распространите их ответ?", - заявил Кличко.

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