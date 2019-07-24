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24.07.19 11:54

В Харькове задержаны двое местных чиновников, организовавших схему продажи асфальта, "списанного" при ремонте дорог, - СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили руководителей одного из коммунальных предприятий Харькова на системных злоупотреблениях служебным положением.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В Харькове задержаны двое местных чиновников, организовавших схему продажи асфальта, списанного при ремонте дорог, - СБУ 01

Оперативники спецслужбы установили, что руководители двух дорожно-эксплуатационных филиалов городского коммунального предприятия организовали противоправную схему присвоения строительных материалов, предназначенных для ремонта автомобильных дорог Харькова.

С нарушением технологических требований коммунальщики искусственно создавали излишки асфальтобетона и других дорожно-строительных материалов. "Сэкономленные" таким образом материалы должностные лица реализовывали местным жителям. Кроме того, злоумышленники присваивали средства, полученные от незаконной сдачи в аренду строительной техники, которая находится на балансе предприятия.

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Правоохранители задержали злоумышленников в центре Харькова при получении денег за очередную партию "списанного" асфальтобетона.

В Харькове задержаны двое местных чиновников, организовавших схему продажи асфальта, списанного при ремонте дорог, - СБУ 02

В рамках открытого уголовного производства оперативники спецслужбы задокументировали несколько фактов противоправной деятельности коммунальщиков на сумму более 100 тыс. гривен.

Ррешается вопрос об объявлении должностным лицам о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. 

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