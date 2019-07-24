АМКУ начал рассмотрение дела по 18 облгазам Фирташа

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу АМКУ.

"Распоряжением Председателя Антимонопольного комитета Украины - государственного уполномоченного Терентьева Ю. от 18.07.2019 № 01/226-р начато рассмотрение дела о нарушении № 128-26.13 / 77-19 по признакам совершения публичными акционерными обществами... нарушения, предусмотренного пунктом 12 статьи 50 Закона Украины "О защите экономической конкуренции", в виде назначения (избрания) физического лица - гражданина Великобритании Дэвида Этони Ховарда Брауна председателем наблюдательного совета одновременно во всех указанных обществах без получения соответствующего разрешения органов Антимонопольного комитета Украины", - говорится в сообщении.

Речь идет о входящих в группу РГК беглого олигарха Дмитрия Фирташа "Сумыгаз", "Запорожгаз", "Черниговгаз", "Днепропетровскгаз", "Львовгаз", "Хмельницкгаз", "Криворожгаз", "Тысменицагаз", "Николаевгаз", "Киевоблгаз", "Ивано-Франковскгаз", "Ривнегаз", "Днипрогаз", "Закарпатгаз", "Черновцыгаз", "Харьковгоргаз", "Житомиргаз", "Харьковгаз".

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"Указанные концентрации могут иметь негативные последствия в виде монополизации товарного рынка, злоупотребления монопольным (доминирующим) положением, ограничения конкуренции путем существенного ограничения конкуренции на всем рынке или в значительной его части. Указанные концентрации без разрешения произошли на рынке распределения природного газа местными (локальными) газораспределительными системами", - отметили в Антимонопольном комитете.

Напомним, что в апреле АМКУ также начал рассмотрение дел по признакам совершения 20 облгазами Дмитрия Фирташа нарушений законодательства о защите экономической конкуренции.

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