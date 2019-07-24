Богдан требует снять Кличко с поста главы КГГА. Киев ждут досрочные выборы. ДОКУМЕНТ

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил главред Обозревателя Орест Сохар, передает Цензор.НЕТ.

"Как сообщают мои источники, глава офиса президента Андрей Богдан отправил министру Кабинета министров Александру Саенко письмо с просьбой сделать представление об увольнении Виталия Кличко с должности главы КГГА. Началось", - написал он.

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Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что если будут разделены полномочия мэра столицы и главы Киевской городской государственной администрации, он будет инициировать досрочные выборы мэра.

Вместе с тем, пресс-секретарь премьер-министра Василий Рябчук подтвердил получение данного письма из Офиса президента: "Да, получили. Сейчас изучаем", пишет УП.