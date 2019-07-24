Новый глава монторинговой миссии ООН Богнер начала работу в Украине

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

Заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица принял Богнер в связи с началом ее работы в Украине.

Участники встречи обсудили ряд вопросов сотрудничества между Украиной и Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека и обменялись мнениями относительно путей углубления такого взаимодействия как на уровне штаб-квартиры УВКПЧ ООН в Женеве, так и с Мониторинговой миссией ООН, которая работает в нашей стране с весны 2014 года.

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"Особое внимание в ходе встречи было уделено мониторингу ситуации в сфере прав человека на оккупированных Россией территориях Украины и необходимости обеспечения беспрепятственного и полного доступа сотрудников Миссии к этим территориям", - говорится в сообщении.

Богнер подчеркнула готовность Миссии оказывать практическое содействие и всестороннюю помощь Украине в области прав человека, особенно учитывая важность защиты прав лиц, пострадавших в результате вооруженного конфликта.

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