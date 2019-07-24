"ArcelorMittal Кривой Рог" в июле получит $1 млн убытков из-за действий СБУ, - и.о. гендиректора Иванов

"Все, что мы делали, мы делали в соответствии с законом. Сейчас МНЛЗ, по сути, арестована, пуско-наладочные работы остановлены, $155 млн инвестиций заморожены, мы несем убытки", – сказал и.о. генерального директора АМКР Александр Иванов на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" во вторник, передает Цензор.НЕТ.

Он уточнил, что в июле предприятие планировало получить первую продукцию на этой МНЛЗ, а в августе вывести ее примерно на половину от проектной мощности, составляющей около 1,3 млн тонн в год.

И.о.гендиректора подчеркнул, что уровни радиации, обнародованные СБУ по итогам проведенного обыска, соответствуют всем санитарным нормам. Главный юрисконсульт предприятия Артем Филипьев уточнил, что это соответствие также зафиксировано в протоколе обыска, подписанном сотрудниками СБУ. По его словам, обвинения в якобы кустарных доработках оборудования также не соответствуют действительности, так как дополнительные меры защиты были предприняты в рамках доработки проекта и в соответствии с рекомендациями государственного ведомства.

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Иванов напомнил, что обыску предшествовали усилившееся в период выборов политическое давление, внеочередная экологическая проверка и обвинения президента Владимира Зеленского 12 июля в адрес предприятия в якобы невыполнении в сроки обязательств по улучшению экологической ситуации.

"Мы чувствуем это давление, и не понимаем, что делать дальше", - обрисовал ситуацию и.о. гендиректора. Он уточнил, что ранее 22 года работал в "Метинвесте", однако никогда не сталкивался с подобным.

По его мнению, такое давление может быть связано с попытками получить контроль над АМКР, влиять на рассмотрение предложений по поставкам сырья, услуг и оборудования. В то же время Иванов подчеркнул, что предприятие будет отстаивать свою независимость всеми законными способами.

Главный юрисконсульт уточнил, что дело о экоциде против АМКР стало третьим за всю историю делом по данной статье в Украине: до этого подобные дела открывали против сети заправок БРСМ после пожара на нефтебазе с человеческими жертвами и против сепаратистов на востоке из-за затопления шахт. По его мнению, эта статья была выбрана потому, что является единственной "экологической" статьей в полномочиях СБУ.

"То, что происходит сегодня, по нашему мнению, это или перегибы на местах, или целенаправленная политика, посылающая сигнал иностранным инвесторам, что скоро в стране начнется реприватизация, или это означает, что в стране происходит деиндустрализация и такие предприятия, как ArcelorMittal Украине просто не нужны", – заявил Филипьев.

Он добавил, что действия СБУ ставят под угрозу выполнение ArcelorMittal инвестиционных обязательств по замене в 2020 году новыми современными мощностями мартеновского производства, а это, в свою очередь, создает почву для реприватизации.

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"Мы все рассчитываем, что может президент чего-то не знает, может действительно это перегибы на местах. Надежды все на нашего президента, который сформирует новую команду и позволит поменять эту ситуацию", – сказал Иванов, заочно пригласив главу государства Владимира Зеленского посетить предприятие и ознакомиться с его строящимися объектами.

По словам и.о. гендиректора, с момента покупки предприятия в 2005 году за $4,8 млрд в него было вложено $4,4 млрд инвестиций и их план до 2024 года составляет еще $1,8 млрд.

Заместитель генерального директора по вопросам сотрудничества с государственными органами и коммуникациям комбината Владимир Ткаченко уточнил журналистам, что после обыска СБУ он общался по телефону с секретарем Нацсовета по безопасности и обороны Александром Данилюком и при посредничестве Европейской бизнес-ассоциации встречался с Давидом Арахамией – назначенным Зеленским секретарем Нацинвестсовета при президенте Украины, в который входит глава ArcelorMittal Лакшми Миттал.

"Мы рассчитываем на благоразумие властей, что ситуация изменится", – заявил и.о. гендиректора АМКР Александр Иванов, отметив, что в противном случае предприятию придется активнее защищаться и привлекать к кнфликту внимание европейского сообщества.

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Накануне и.о. главы СБУ Иван Баканов сообщил, что его ведомство обвиняет менеджмент "ArcelorMittal Кривой Рог" в небрежном использовании инвестиций Лакшми Миттала. СБУ утверждает, что во время обысков на предприятии обнаружили источник повышенной радиации. Превышающее норму излучение исходит от машины непрерывного литья заготовок №3. Ведомство расследует действия менеджмента "ArcelorMittal Кривой Рог" по статье "экоцид".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал "ArcelorMittal Кривой Рог" за невыполнение в сроки обязательства по улучшению экологической ситуации в регионе и призвал оказать адресную финансовую поддержку тем людям, которые пострадали из-за вредных выбросов в атмосферу.

ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав". "ArcelorMittal Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.