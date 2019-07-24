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24.07.19 13:22

Послы ЕС обсуждают паспортизацию Россией жителей Донбасса

Послы стран Евросоюза обсуждают действия в ответ на выдачу российских паспортов жителям оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

россия,паспорт,рф

Об этом на своей странице в Twitter сообщает брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня послы ЕС обсуждают шаги Москвы о выдаче российских паспортов людям в восточной Украине", - говорится в сообщении.

Йозвяк также отметил, что Брюссель планирует запретить въезд в ЕС владельцам таких паспортов, однако это решение требует длительного времени.

"Работа по запрету владельцам паспортов на въезд в ЕС потребует времени, в случае с Крымом это продолжалось около 18 месяцев, но это произойдет", - подчеркнул он.

Напомним, 17 июля глава государства-агрессора Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка представления гражданства РФ жителям Донецкой и Луганской областей. Речь идет как об оккупированных, так и о свободных территориях.

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Послы ЕС обсуждают паспортизацию Россией жителей Донбасса 01

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