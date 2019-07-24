Чуда не случилось. Меня поглотила политическая Зе-волна, - Лещенко о поражении на выборах

Об этом он написал в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы вместе с командой не занимались чернухой, прошли весь округ ногами, провели нон-стоп полтора месяца в классической полевой кампании. Чуда не случилось - меня поглотила политическая Зе-волна, у истоков которой мне посчастливилось оказаться в январе этого года. Такая вот ирония судьбы", - отметил нардеп.

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При этом Лещенко пожелал успехов в работе представительнице партии "Слуга народа" Анне Бондарь, которая победила на выборах в его округе.

"Я желаю успеха депутату от Подольского района Анне Бондарь в решении вопросов, которые на нее упадут холодным душем. Не надо путать работу депутата Киевсовета и парламента. Вы делегированы быть для людей нашего округа последней инстанцией в борьбе за свои права и в противостоянии с нечеловеческой системой", - написал он.