Чуда не случилось. Меня поглотила политическая Зе-волна, - Лещенко о поражении на выборах

Об этом он написал в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
"Мы вместе с командой не занимались чернухой, прошли весь округ ногами, провели нон-стоп полтора месяца в классической полевой кампании. Чуда не случилось - меня поглотила политическая Зе-волна, у истоков которой мне посчастливилось оказаться в январе этого года. Такая вот ирония судьбы", - отметил нардеп.
При этом Лещенко пожелал успехов в работе представительнице партии "Слуга народа" Анне Бондарь, которая победила на выборах в его округе.
"Я желаю успеха депутату от Подольского района Анне Бондарь в решении вопросов, которые на нее упадут холодным душем. Не надо путать работу депутата Киевсовета и парламента. Вы делегированы быть для людей нашего округа последней инстанцией в борьбе за свои права и в противостоянии с нечеловеческой системой", - написал он.