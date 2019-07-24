Один из начальников ГФС Закарпатья насмерть сбил сотрудника дорожной службы, - ГПУ. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщил спикер ГПУ Андрей Лысенко.

Под процессуальным руководством прокуратуры Закарпатской области следователями территориального управления ГБР, расположенным в г. Львове начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту ДТП, которое произошло 23 июля, около 19:00 в с. Ракошино Мукачевского района.

Установлено, что 45-летний водитель внедорожника "Volkswagen Touareg", один из заместителей руководителя ГФС в Закарпатской области, на окраине села Ракошино совершил наезд на пешехода - сотрудника дорожной службы, который работал на том участке дороги.



Фото: Лысенко/Facebook

От полученных травм, пострадавший погиб на месте аварии. Водитель "Volkswagen Touareg" сейчас находится в реанимационном отделении Мукачевской ЦРБ.

В рамках зарегистрированного уголовного производства по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего) продолжается проведение первоочередных следственных действий для выяснения всех обстоятельств происшествия.

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Досудебное расследование осуществляют следователи территориального управления ГБР, расположенного в г. Львове, которое распространяет свою юрисдикцию на территорию Закарпатской области. Прокуратура Закарпатской области обеспечивает процессуальный контроль за ходом следствия.