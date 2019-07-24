50% наверное. Нужно решение парламента, - Рябошапка о своих шансах стать Генпрокурором

Отвечая на вопрос журналистов в среду в Киеве о том, какова вероятность того, что он будет назначен Генпрокурором, Рябошапка сказал: "Не знаю, 50% наверное - или да, или нет", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Но для этого надо, во-первых, представление президента, а во-вторых, решение парламента", - добавил он.

По словам Рябошапки, президент предлагал ему лично стать Генпрокурором, "и не раз".

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Отвечая на вопрос о том, как он относится к инициативе президента, он сказал: "Как я отношусь к инициативе президента? Конечно, поддерживаю. Я поддерживают все инициативы президента".

При этом замглавы Офиса президента сказал, что о других кандидатурах на пост Генпрокурора ему не известно.

Говоря о своих первых действиях на должности Генпрокурора, Рябошапка отметил, что пока преждевременно предметно это обсуждать, но признал, что в Генпрокуратуре ожидаются кадровые перестановки. "Если это произойдет (он займет пост Генпрокурора. - Ред.), то, очевидно, это (кадровые перестановки. - Ред.) будет первоочередными действиями, с которых буду начинать", - сказал он.

"У нас много идей, как можно изменить систему прокуратуры", - подчеркнул замглавы Офиса президента.

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При этом Рябошапка не стал конкретизировать, о чем идет речь, отшутившись: "Возможно, будет какой-то другой кандидат на должность Генпрокурора, парламент выберет его, и он воспользуется моими идеями".

Как сообщалось, Зеленский заявил ранее, что Рябошапка рассматривается как один из кандидатов на должность Генпрокурора Украины.