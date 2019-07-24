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24.07.19 14:34

Зеленский обсудил с послами G7 поддержку реформ и ситуацию на Донбассе. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с группой послов стран "Большой семерки" и главами представительств Европейского Союза и НАТО в Украине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Президент поблагодарил дипломатических представителей за участие международных наблюдателей в работе на досрочных выборах в Верховную Раду Украины 21 июля.

Зеленский обсудил с послами G7 поддержку реформ и ситуацию на Донбассе 01

"Это не первые выборы в Украине, которые проходят мирно, демократично, и это благодаря, в частности, международным наблюдателям. Спасибо за помощь", - сказал Зеленский.

Иностранные представители выразили готовность оказывать поддержку реализации программы реформ, которая была объявлена ​​президентом ранее и должна получить необходимую поддержку нового состава украинского парламента.

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Зеленский проинформировал участников встречи о ситуации в Донбассе и последние шаги по разведению сил возле Станицы Луганской. Он подчеркнул, что необходимым условием для дальнейшего прогресса в урегулировании конфликта является четкое соблюдение режима прекращения огня.

"Основное внимание во время встречи было уделено глубинным реформам, которые осуществляет Украина и поддержке усилий Президента и его команды со стороны международных партнеров", - говорится в сообщении.

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