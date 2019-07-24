Народе мій, шо ти наробив? - Ляшко объявил о переходе в оппозицию к Зеленскому

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в сети Facebook.
"Народ мой, что ты наделал?! Самые позорные выборы украинского парламента! Пародия на диктатора получила всю власть, но и за все будет отвечать перед людьми, перекладывать ответственность больше не на кого", - говорится в сообщении.
Также Ляшко заявил о переходе в оппозицию к Зеленскому.
"Я и наша команда - в оппозиции к Зеленскому и его всевластию! Мы никуда не уходим и не прекращаем борьбу за Украину. Присоединяйтесь!", - подчеркнул лидер "Радикальной партии".