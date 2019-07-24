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24.07.19 15:01

Народе мій, шо ти наробив? - Ляшко объявил о переходе в оппозицию к Зеленскому

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко обратился к народу Украины в связи с прошедшими парламентскими выборами, назвав их самыми позорными.

Народе мій, шо ти наробив? - Ляшко объявил о переходе в оппозицию к Зеленскому

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в сети Facebook.

"Народ мой, что ты наделал?! Самые позорные выборы украинского парламента! Пародия на диктатора получила всю власть, но и за все будет отвечать перед людьми, перекладывать ответственность больше не на кого", - говорится в сообщении.

Также Ляшко заявил о переходе в оппозицию к Зеленскому.

"Я и наша команда - в оппозиции к Зеленскому и его всевластию! Мы никуда не уходим и не прекращаем борьбу за Украину. Присоединяйтесь!", - подчеркнул лидер "Радикальной партии".

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Народе мій, шо ти наробив? - Ляшко объявил о переходе в оппозицию к Зеленскому 01

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