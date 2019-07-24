Медведчук как сын оуновца не мог сделать юридическую карьеру в СССР без сотрудничества с КГБ, - Кипиани

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сказал журналист и историк Вахтанг Кипиани.

Кипиани напомнил, что существует много публикаций о связи Медведчука с КГБ, которые не были оспорены в судебном порядке. В них утверждается, что Медведчук-агент имел псевдоним Соколовский.

"Но скорее всего, если он был агентом КГБ, то его псевдоним был не Соколовский… Я отношусь к этому как к научной проблеме. Нет стопроцентных фактов, свидетельствующих о том, что Медведчук был штатным агентом Комитета государственной безопасности СССР. То, что он сотрудничал и двигался как адвокат в направлении, заданном КГБ, - это безусловно", - отметил он.

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Журналист напомнил, что отец Медведчука был членом Организации украинских националистов и отбывал наказание в лагере. Для такой биографии юридическая карьера Медведчука в СССР свидетельствует о том, что он сотрудничал со спецслужбами:

"Он – сын советского политзаключенного, человека, осужденного по серьезнейшей статье "предательство родины". По обнародованным документам, Владимир Несторович Медведчук был членом ОУН. То есть, Виктор Медведчук – сын оуновца, сидевшего в лагере, и сам Медведчук родился в селе Почет Красноярского края. Речь идет о том, что он имел в своей биографии изъян, которого власть в принципе не прощала. Есть десятки тысяч детей политзаключенных, которые могли вступить только в аграрный вуз, и то не с первого раза, или в политехнический. А если человек хотел быть историком, журналистом, юристом – его не пускали. И вот сын такого человека поступает не в какой-то провинциальный Сыктывкарский институт, а в Киевский государственный университет. На юридический факультет, который готовил прокуроров, адвокатов, следователей – систему.

Есть история, как Медведчук побил человека в период учебы. Он был в СИЗО. И человека восстанавливают в университете. Это очень редкий момент, потому что в советские времена были вещи, которые делать нельзя. Побивший человека студент попал в тюрьму и после этого восстанавливается в университете – это что-то невероятное. Более того, он окончил этот вуз. Тогда была система распределения – кого-то в Ашхабад, кого-то – в Кировоградскую область. А этот персонаж остается в Киеве и уже через несколько лет получает допуск к диссидентским делам (первым было дело Юрия Литвина). Возможно, это было стечение обстоятельств, в жизни всякое бывает. Но, честно говоря, накапливая эти вещи, то в стечение обстоятельств не верится. Историк верит документам и историк верит логике. Логика в этой истории есть, а документов – еще нет. Но они могут появиться, и есть надежда, что в процессе архивных поисков будут найдены".

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На вопрос журналиста, что год назад в отраслевом архиве СБУ говорили, что документов по Медведчуку нет, однако добавили, что некоторые документы были уничтожены в советское время, Кипиани сказал:

"Если он был агентом, то большая часть документов была либо уничтожена, либо вывезена в Москву в начале 90-х годов. А если они по каким-то причинам остались лежать в Киеве, то я уверен, что Медведчук, когда был главой Администрации президента, забрал их, и держит либо в сейфе, либо под подушкой, либо уничтожил. То есть, шансы, что мы найдем его дело, равняются нулю. Но система архивов такова, что есть ряд документов… Например, они сообщали в ЦК КП(б)У о чем-то и могли упомянуть, что "агент Соколовский" донес о чем-то. А сопоставление обстоятельств биографии конкретного агента порой выводит на конкретного человека. Например, мы делали передачу про 30-е годы и таким способом узнали, что на Александра Довженко стучал известный писатель Юрий Смолыч".