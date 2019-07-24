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24.07.19 16:06

Нужно наконец утвердить генплан развития Киева и заняться инфраструктурой, дорогами, парковками, - кандидат на главу КГГА Ткаченко

Представитель партии "Слуга народа" и наиболее вероятный кандидат на должность главы КГГА Александр Ткаченко сообщил о своих первых шагах в случае назначения.

Нужно наконец утвердить генплан развития Киева и заняться инфраструктурой, дорогами, парковками, - кандидат на главу КГГА Ткаченко

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Наверное, я буду сажать цветочки для начала. И я бы разбирался с тем хозяйством, что есть сейчас, и сделал прозрачную систему принятия решений и возобновил управляемость города через делегирование полномочий в районы", - отметил Ткаченко.

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При этом он подчеркнул, что его не устраивает состояние столичной инфраструктуры.

"В целом проблема инфраструктуры, дорог, парковок, воды – это все необходимо решать немедленно. Но для начала нужно утвердить генплан развития города, которого давно не существует", - сказал Ткаченко.

Сегодня стало известно, что глава офиса президента Андрей Богдан направил в Кабмин письмо с просьбой подготовить представление об увольнении Виталия Кличко с должности главы КГГА.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что если будут разделены полномочия мэра столицы и главы Киевской городской государственной администрации, он будет инициировать досрочные выборы мэра.

Полный текст интервью с Александром Ткаченко читайте здесь.

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